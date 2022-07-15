21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın güneyindeki Andria şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Danimarka ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-12, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye yarı finale yükseldi. 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, yarı finalde 16 Temmuz cumartesi günü TSİ 18.30'da Sırbistan veya İtalya ile karşılaşacak.