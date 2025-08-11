Habertürk
        Haberler Spor Voleybol U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'ya 3-2 yenildi - Voleybol Haberleri

        U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Çekya'ya 3-2 yenildi

        Türkiye U21 Kadın Voleybol Takımı, FIVB U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası C Grubu dördüncü maçında Çekya'ya 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:59
        Genç Sultanlar, Çekya'ya mağlup
        21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Çekya'ya 3-2 yenildi.

        Ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 22-25, 24-26, 25-21, 25-22 ve 8-15'lik setlerle kaybetti.

        Grupta 2. mağlubiyetini yaşayan milli takım, son maçını yarın İtalya ile yapacak.

        Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.

