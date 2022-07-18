U21'de üçüncü olduk!

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın Andria kentinde düzenlenen organizasyondaki üçüncülük müsabakasında Polonya ile karşılaştı.

Milli takım, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak şampiyonayı üçüncü tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.