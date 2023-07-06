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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 5 şampiyonlukla en başarılı takımlarından biri olan İspanya, 1984'den bu yana kupaya hasret kalan İngiltere'yle final maçında kozlarını paylaşacak. İspanya şampiyonanın B Grubu'nda 2-2 berabere kaldığı Ukrayna'yı yarı finalinde 5-1'lik skorla geçmeyi başardı. İngiltere ise İsrail'i 3-0 yenerek adını final yazdırdı. İşte, İspanya İngiltere maçının ne zaman, hangi gün ve yayınıcı kanalına ilişkin bilgiler…

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İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI NE ZAMAN? İspanya İngiltere U21 final maçı, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet Arena'da oynanacak.

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İSPANYA İNGİLTERE HANGİ KANALDA? İspanya İngiltere U21 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

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İNGİLTERE İSPANYA 1984 FİNALİ Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 1984 finalinde, İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelmişti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan finalde İngiltere'de 1-0, İspanya'da 2-0 toplamda ise 3-0'lık skorla İngiltere kazanıp en son o sene kupayı kaldırmıştı.

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Turnuvada en çok final oynayan İspanya sekizinci finaline çıkacak, son finalini 2009 senesinde oynayan İngiltere'nin ise dördüncü finali olacak.