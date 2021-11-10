U19 Milliler galibiyetle başladı

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini 39. ve 84. dakikalarda Abdullah Şahindere, 52. dakikada Metehan Altuntaş attı. San Marino’nun tek golünü ise 21. dakikada Mattia Cola kaydetti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Romanya, 43. dakikada Stefan Bodisteanu’nun attığı golle Letonya’yı 1-0 mağlup etti.

Milli takım, gruptaki diğer maçlarında aynı sahada 13 Kasım Cumartesi günü Letonya ile 16 Kasım Salı günü ise Romanya ile karşılaşacak.

Eleme turunda 52 takım, dörderli 13 grupta yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Portekiz ile beraber en iyi bir grup üçüncüsü 2022 yılının bahar aylarında Elit Tur’da oynamaya hak kazanacak.