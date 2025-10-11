Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3

        U19 Milliler'den dört gollü zafer!

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, düzenlenen hazırlık maçında İsveç'i 4-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 19:28 Güncelleme: 11.10.2025 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        U19 Milliler'den dört gollü zafer!
        ABONE OL
        ABONE OL

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında İsveç'i 4-2 mağlup etti.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rovinjsko Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 32. dakikada Enes Cinemre, 38 ile 77. dakikalarda Emir Tuğra Turhan ve 67.dakikada Berat Luş attı.

        İsveç'in gollerini ise 51. dakikada Fred Bozicevic ve 61. dakikada Sion Oppong kaydetti.

        Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk Anasayfa