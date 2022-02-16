U19'ların kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas aday kadroya şu isimleri davet etti:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Kazımcan Karataş (Altay), Çağan Kayra Erciyas, Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Taha Altıkardeş (Trabzonspor), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Berke Gürbüz (Gaziantep FK), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir), Süleyman Cebeci (Trabzonspor), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Forvet: Melih Bostan (Fenerbahçe), Emre Demir (Yukatel Kayserispor), Koray Dağ (SC Paderborn), Mirhan İnan (VfB Stuttgart)