U18 milliler çeyrek finalde!

Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 23-11 üstün tamamlayan Türkiye, soyunma odasına 41-18 önde gitti. Üçüncü periyodu da 43 sayı farkla 71-28 galip geçen Türkiye, müsabakadan 82-38 galip ayrıldı.

Türkiye, çeyrek finalde yarın Litvanya ile karşılaşacak. Rakibini mağlup etmesi halinde ay-yıldızlı ekip, 6 Ağustos Cumartesi günkü yarı finalde Fransa-Slovenya maçının galibiyle mücadele edecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan), Lukasz Jankowski (Polonya), Balazs Meszaros (Macaristan)

Türkiye: Arda Sivas 5, Tan Yıldızoğlu 3, Karahan Efeoğlu 10, Berke Büyüktuncel 4, Samet Yiğitoğlu 17, Özgür Cengiz 10, Eren Deniz 2, Hamza Mestoğlu, Eray Büyükcangaz 10, Buğra Çal 8, Efe Demirel 9, Kerem Konan 4

Büyük Britanya: Campbell 3, Davis 14, Brown 3, Walters 2, Michaels 2, Goodwin 3, Round, Tucker 6, Buchanan, Wangoy 2, Adeyemi, Cholevinskas 3

1. Periyot: 23-11

Devre: 41-18

3. Periyot: 71-28