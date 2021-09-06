U18 Milli Futbol Takımı'nın 9-18 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'de yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen futbolcu, 9 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Kocaeli Wellborn Luxury Hotel'de toplanacak.

U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Talha Yakın (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: İlker Akar (Altınordu), Kerem Kök (Bursaspor), Eren Tunalı (Bursaspor), Güvenç Usta (Çaykur Rizespor), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe), Emir Tintiş (Galatasaray), Ersin Yılmaz (Galatasaray), İrfan Köse (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Cem Özgener (Altay), Tugay Güner (Altınordu), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Yiğit Kerem (Manisa FK)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor), Melih Bostan (Fenerbahçe), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor), Talha Sarıarslan (Kayserispor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu