U17 ve U19'da mağlup olduk!

AA

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Gornja Radgona kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Kenan Yıldız ve Arda Güler attı. Sırbistan'ın gollerini ise Mateja Bubanj (2) ve Jovan Sljivic kaydetti.

Grubun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Galler'i 5-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçını 26 Mart Cumartesi günü Galler ile yapacak.

U19'DA İSKOÇYA'YA YENİLDİK

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup'taki ilk maçında İskoçya'ya 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın Györ kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın golünü Tuğbey Akgün atarken, İskoçya'nın gollerini ise Alex Lowry kaydetti.

Milli takımda Emin Bayram 53. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci maçını 26 Mart Cumartesi günü İsrail ile yapacak.