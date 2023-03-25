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U17 Milliler, İspanya ile berabere kaldı

Türkiye, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında sahasında İspanya'yla 0-0 berabere kaldı.

Giriş: 25.03.2023 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL
U17 Milliler, İspanya ile berabere kaldı
AA

Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

İlk puanını alan Türkiye, son maçlar öncesi 3. sırada bulunuyor. İspanya ise puanını 4'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Grupta Almanya 6 puanla lider durumda bulurken, henüz puanı olmayan Finlandiya ise son sırada kaldı.

Gruptaki ilk maçında Almanya'ya 2-1 mağlup olan milli takım, üçüncü karşılaşmasında 28 Mart Salı günü Antalya'da Finlandiya'yla karşılaşacak.

Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan'la 17 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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