U17 Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda

Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etaptaki son maçını kazanan Ay-yıldızlı ekip, grubu birinci sırada bitirdi.

Milli takım, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Zaur Haciyev (Azarbeycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)

Macaristan: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toht (Nanasi, Tuska, Fekete, Bencze)

Türkiye: Talya Olcay, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğlu, Defne Beşyolcu, Liza Safronova, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet, Cansu Şendir, Bianka Mumcular)

Setler: 15-25, 19-25, 24-26

Süre: 77 dakika (23, 23, 31 )