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        Haberler Diğer U17 Kadınlar Sutopu Takımı madalya şansını kaybetti - Diğer Haberleri

        U17 Kadınlar Sutopu Takımı madalya şansını kaybetti

        Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Macaristan 19-3 mağlup olan Türkiye, turnuvaya sıralama maçlarıyla devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 13:27
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        Milliler madalya şansını kaybetti
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        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 6. gününde 4 sıralama, 4 de çeyrek final müsabakası oynandı.

        Sabah seansında sıralama maçında İsviçre'yi 5-2 mağlup eden İrlanda, turnuvayı 15. sırada tamamladı. 13'üncülük maçında ise Büyük Britanya, Romanya'yı 12-5 mağlup etti. Diğer sıralama maçlarında ise Slovakya Sırbistan'ı 12-11, Fransa da Malta'yı 11-3 mağlup etti.

        Günün ilk çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan'ı 13-5 mağlup eden Yunanistan, yarı finale yükseldi.

        Akşam seansında ise Türkiye'yi de 19-3 yenen Macaristan, İsrail'i 13-4 mağlup eden İspanya, Hollanda'ya karşı 11-3 üstünlük sağlayan İtalya, yarı finale çıkan diğer ekipler oldu.

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        Macaristan yenilgisiyle madalya mücadelesini kaybeden Türkiye, beşincilik için sıralama maçlarına çıkacak.

        Turnuvada yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

        Yunanistan - İspanya

        Macaristan - İtalya

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