U17 Futbol Milli Takımı, Bakü'de hazırlık müsabakasında karşılaştığı Azerbaycan'ı 4-1 mağlup etti. Dalğa Stadyumu'nda oynanan maçta Millilerin gollerini 39. dakikada Can Yılmaz Uzun, 62 ve 72. dakikalarda Semih Kılıçsoy ve 84. dakikada Batuhan Peker attı.

Milliler, Azerbaycan ile 6 Eylül Pazartesi günü bir özel maç daha oynayacak.

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