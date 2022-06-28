16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rustavi şehrindeki Gürcistan Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 46. dakikada Berk Kızıldemir, 62 ve 83. dakikalarda Emre Gökay kaydetti.