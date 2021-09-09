TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Üretici kuru üzüm alım fiyatlarının revize edilmesini bekliyor"

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2021 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını değerlendirdi.
Dünyadaki çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 20’sinin Türkiye’de üretildiğini belirten Bayraktar, özellikle Ege Bölgesi'nde üretilen kuru üzümlerin dünya çapında ünlü olduğunu kaydetti.
Bayraktar, Türkiye'nin kuru üzüm ihracatından son yıllarda ortalama 490 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini, ihracatın yaklaşık yüzde 75’inin Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını aktardı.
Türkiye'de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yaklaşık yüzde 85’inin ihracat ürünü olduğunu ifade eden Bayraktar, "Çekirdeksiz kuru üzüm konusunda dünya ticaretinin yaklaşık yarısına sahip olan ülkemiz, yıllık 400-500 milyon dolar döviz gelirini bir tek bu üründen elde ediyor. İhracattan elde edilen başarıdaki en büyük pay, yüksek kaliteli bu üzümü üreten üreticilerimize aittir. Ancak, açıklanan 2021 fiyatlarının yerinde sayması nedeniyle üreticimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
- "Kuru üzüm fiyatının 16,5 lira olarak revize edilmesi gerekiyor"
Zirai don ve aşırı sıcaklar gibi yaşanan doğal afetler nedeniyle bu yıl rekoltenin de düşük olduğuna dikkati çeken Bayraktar, rekolteye yüksek girdi fiyatları da eklenince üretim maliyetlerinin önemli ölçüde arttığına işaret etti.
Bayraktar, bölgedeki odaların yaptığı hesaplamaya göre bu yılki kuru üzümün kilogram maliyetinin 12,5 lira olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Açıklanan fiyatlarla üreticilerimiz maliyet fiyatına üzüm satmaya mecbur bırakıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 9 numara kuru üzüm fiyatını kilo başına 13 lira olarak ilan etmesinden sonra bölgede kilogramı 12 lira 50 kuruştan işlem gören 9 numara üzüm 12 liraya düştü. Diğer taraftan, geçen yıl kilosu 12 lira 50 kuruş olan kuru üzüm fiyatının hangi kriterler esas alınarak, nasıl bir hesaplamayla yüzde 4 artırılarak 13 lira olarak belirlendiği üreticilerimiz tarafından kesinlikle anlaşılmadı. Gerek bölgedeki odalarımız gerekse Birliğimiz belirlenen bu fiyatlarla üreticilerimizin mağduriyet yaşamasından endişe etmektedir."
Yaşanan hayal kırıklığına rağmen üreticilerin açıklanan kuru üzüm fiyatlarının revize edileceği konusunda ümitli olduğunu belirten Bayraktar, "Üreticilerimizin yeterli gelir elde edebilmesi için kuru üzüm fiyatının 16,5 lira olarak revize edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
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