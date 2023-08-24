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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TZOB'dan 'mısır fiyatı' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TZOB'dan 'mısır fiyatı' açıklaması

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Maliyetlerin yüzde 45 civarında arttığı bir ortamda mısır fiyatlarının yüzde 5.3 arttırılması kabul edilebilir değildir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 08:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 08:46
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        TZOB'dan 'mısır fiyatı' açıklaması
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin TZOB Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

        Yılmaz ile geniş kapsamlı bir toplantı yapma imkanı bulduklarını kaydeden Bayraktar, görüşmede tarım sektörünün sorunlarını masaya yatırdıklarını ve üretimde yaşanan sorunları anlatma imkanı bulduklarını ifade etti.

        Bayraktar, görüşmede özellikle üreticilerin yaşadığı maliyet sorunlarını dile getirdiklerini belirterek, "Dışa bağlı bir üretim yaptığımızı ifade ettik. Mazotu dışarıdan alıyoruz, gübreyi dışarıdan alıyoruz, ilacı dışarıdan alıyoruz. Dışa bağımlı olduğumuz için de bu manada bu ürünlerin fiyatları arttıkça üreticilerin maliyetleri artıyor. Üreticimiz bazı ürünlerde para kazanamadığı zamanda aşırı borçlanmak zorunda kalıyor. Yani destekleme bütçesinin arttırılmasını talep ettik." diye konuştu.

        Sulama yatırımlarının da bu manada önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, verimliliği yakalayabilme ve maliyetleri düşürebilme adına sulama yatırımlarının tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

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        'BARAJLARIMIZIN BİR AN EVVEL BİTİRİLMESİ LAZIM'

        Bayraktar, sulama maliyetlerinin düşürülmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yine sulama yatırımlarının rehabilitasyonunu istedik. Orada ciddi bir verim kaybımız var. Suyu kaynağından tarlaya getirinceye kadar verimlilikte kayıplar yaşıyoruz. Bu suların kapalı bir sistemle getirilmesi lazım. Barajlarımızın da bir an evvel bitirilmesi lazım. Bu önemli bir yapısal sorun ve çiftçimize özellikle kuraklıkla boğuşan çiftçimize çok ciddi bir maliyet getiriyor. Bu yatırımların bitirilmesi konusunda da yardımcı olacaklarını ifade ettiler." şeklinde konuştu.

        Parçalı arazilerde üretim yapan çiftçilerin ekonomik faaliyette bulunamadığına dikkati çeken Bayraktar, arazi parçalanmasının önüne geçilmesi ve toplulaştırma çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması konusunda Yılmaza taleplerini ilettiklerini söyledi.

        Bayraktar, bu yapısal sorunların yanında özellikle gençleri tarım sektöründe tutamadıklarını kaydederek, "Gençlerimiz bitkisel veya hayvansal üretimdeki kazançların yetersizliğine bağlı olarak göç ediyorlar. Dolayısıyla hem kırsal kalkınmayı sağlayarak hem üretici gelirlerini artırarak hem de gençlerimize pozitif ayrımcılık yaparak bu kesimi tarımda tutmanın önemli olduğunu aktardık." ifadelerini kullandı.

        'YARDIMCI OLACAKLARINI İFADE ETTİLER'

        Üreticilerin para kazanma yönünden sıkıntı yaşadığı ürünler konusunun da görüşmede dile getirildiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Mısır fiyatlarıyla da alakalı görüşlerinizi ifade ettik, bizi dinlediler ve yardımcı olacaklarını ifade ettiler. Geçen sene 5 bin 700 lira olarak açıklanan fiyat bu sene 6 bin lira olarak açıklandı. Yüzde 5,3 civarında bir artış var. Çiftçilerimiz sürekli bizi arayıp Başkanım bu fiyat şaka mı? diyorlar. Geçen sene üç milyon tona yakın mısır ithal ettik ve 1 milyar dolar ödedik. Bu senenin 6 ayında aşağı yukarı 1,5 milyon ton mısır ithal ettik. Mısır ihtiyacımızın tamamını biz üretimle karşılayamıyoruz. Şu anda üretime ihtiyacımız var. Eğer biz üreticimizi bu sene destekleyemezsek seneye mısır üretiminden kaçacaktır. Mısır konusunda üreticileri rahatlatma adına bu kararın revize edilmesi gerektiğini dile getirdik. Bu konuda yardımcı olacaklarına inanıyorum. Aksi takdirde seneye çok yoğun bir şekilde mısır ithalatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Maliyetlerin yüzde 45 civarında arttığı bir ortamda mısır fiyatlarının yüzde 5,3 arttırılması kabul edilebilir değildir."

        'YANGINLAR TARIM ARAZİLERİNE CİDDİ ZARAR VERDİ'

        Bayraktar, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Çanakkale'deki yangının tarım arazilerine etkisine yönelik bir soru üzerine Bayraktar, orman yangınlarının tarım arazilerine de ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

        Zarar tespit çalışmalarını ziraat odaları ile tarım ve orman il müdürlükleri tarafından yapılacağını kaydeden Bayraktar, mağdur olan çiftçilere de gerekli yardımların yapılması konusunda talepte bulunacaklarını aktardı.

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        #mısır fiyatı
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