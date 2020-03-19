19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bayraktar yazılı açıklamasında, salgınla mücadele sürecinde gıda güvencesinin sağlanmasının yanında yeterli ve kaliteli gıdaya ulaşmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret etti.
Tarım sektörünün öncelikli olacağı, üretici ve tüketicilerin korunacağı yeni bir pakete ihtiyaç duyulduğunu savunan Bayraktar, "Tarıma daha fazla önem verilmeli, çiftçilerin üretimde kalması, arzın aksamaması için acil önlemler alınmalıdır." ifadesini kullandı.
Fedakar Türk çiftçisinin en zor dönemde bile canla başla üretmeye ve sofraları donatmaya devam edeceğinin altını çizen Bayraktar, tarımsal üretime giden yoldaki tüm engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.
Bayraktar, tarım sektörü için çözüme kavuşturulması gereken konuları ise şöyle sıraladı:
"Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan kredi borçları faizsiz ertelenmeli veya yapılandırılmalıdır. Üretimin sürdürülebilirliği için bir defaya mahsus faizsiz kredi verilmelidir. Tarım ve hayvancılıkta kullanılan elektrik borçları ile tarımsal sulama borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Ödenmesi gereken destekler bir an evvel ödenmelidir. Maliyetlerin düşürülmesi için elektrik fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatları indirilmelidir. Bağ-Kur prim borçları başta olmak üzere çiftçilerimizin vadesi gelen tüm ödemeleri ertelenmelidir. Yem fiyatları iyileştirilmeli, hayvancılık yapan üreticilerimize yem kredisi verilmelidir. Son zamanlardaki üreticide hayvan fiyatlarındaki düşüşün önlenmesine dair gerekli tedbirler alınmalıdır."
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