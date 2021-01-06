TZOB Başkanı Bayraktar'dan 2021'de "tarımda destekler artırılsın" çağrısı

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl çiftçinin üretimini sürdürebilmesi için verilen desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda 2021'e ilişkin beklentilerini ve üretici-market fiyatlarını değerlendirdi.

Çiftçi açısından geçen yılın zor bir sınav olduğunu belirten Bayraktar, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde diğer sektörlere sağlanan desteklerden mahrum olmasına rağmen, salgınla mücadelede ülkesinin insanına yeterli gıdayı sağlayarak hizmet eden çiftçimiz bu sınavı başarıyla geçti." ifadesini kullandı.

Bayraktar, tarım sektörünün istihdamdaki önemini koruduğunu vurguladı.

Geçen yıl markette 42 ürünün 37'sinde fiyat artışı, 5'inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 28'inde fiyat artışı, 5'inde ise fiyat azalışı meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yıl markette en fazla fiyat artışı yüzde 79,39 ile portakalda görüldü. Üreticide sadece patateste fiyat değişmedi. Fiyatı en fazla düşen ürün ise marketlerde Antep fıstığı, üreticilerde yeşil soğan oldu. Antep fıstığındaki fiyat düşüşünü yüzde 12,35 ile kuru soğan, yüzde 3,98 ile limon, yüzde 2,28 ile yeşil soğan, yüzde 1,91 ile domates takip etti."

- 2021 beklentileri

Bayraktar, 2021'de girdi fiyatlarının makul seviyeye çekilmesi için destek verilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çiftçinin tarlada kalması ve üretimini sürdürebilmesi için verilen destekler kesinlikle artırılmalıdır. Destek bütçesi, gayri safi milli hasılanın en az yüzde 1'i oranında olmalıdır. Destekler ekimden önce açıklanmalı ve zamanında verilmelidir. Desteklemede yüzde 2-4 arasında uygulanan stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Desteklerde adalet sağlanmalı, küçük aile işletmelerine öncelik verilmelidir. Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında destekler kesintisiz olarak verilmelidir. Gençleri tarımda tutabilmek için genç çiftçilere yönelik ek teşvik ve destekler getirilmelidir. Çeşitli nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilemeyen ancak tarımsal üretim yapılan araziler de tarımsal desteklerden faydalanmalıdır."

Bayraktar, ÇKS'ye kaydı olsun olmasın tüm çiftçilerin bankalara ve tarım kredilere olan borçlarının faizleri silinmek suretiyle uzun vadeyle yapılandırılması gerektiğini de ifade etti.