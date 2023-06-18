2023 TYT soruları ve cevapları yayınlandı mı?

TYT soruları ve cevap anahtarı... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk gün oturumu tamamlandı. Adaylar, ilk gün oturumunda Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yer alan Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri sorularına cevap verdi. TYT'ye katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı TYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı için beklemeye koyuldu. Zira TYT soruları ve cevapları ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puan için bir tahminde bulunabilecek. Bilindiği gibi, her yıl olduğu gibi bütün oturumların tamamlanmasının ardından TYT soruları ve cevapları ÖSYM tarafından PDF olarak açıklanıyor. Peki, 2023 TYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? TYT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde yer alıyor.