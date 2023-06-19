TYT soruları ve cevap anahtarı... 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu tamamlandı. Adaylar, ilk gün oturumunda Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yer alan Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri sorularına cevap verdi. TYT'ye katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı TYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı için araştırmalarını hızlandırdı. Zira TYT soruları ve cevapları ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puan için bir tahminde bulunabiliyor. ÖSYM, oturumlar tamamlanır tamamlanmaz adayları daha fazla bekletmeyerek TYT soruları ve cevapları kitapçığını PDF olarak yayınladı. Peki, 2023 TYT soruları ve cevap anahtarı nasıl, nereden görüntülenir? Detaylar haberimizde yer alıyor.