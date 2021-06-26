TYT için geri sayım başladı. Üniversite adayları bugün YKS'nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi TYT'ye girecekler... Peki, TYT saat kaçta başlayacak? TYT saat kaçta bitecek? Merak edip araştıranlar için detayları haberimizde derledik. İşte "TYT kaç dakika sürecek ve TYT ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı...

TYT NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek ve saat 12.30'da sona erecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),27 Haziran 2021 (Pazar),günü, saat 10.15'de başlayacak ve 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),27 Haziran 2021 (Pazar) günü, saat 15.45'de başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.