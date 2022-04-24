Maçtan sonra yaptığı açıklamada, emekli olup olmayacağına da değinen Fury, "Sevgili eşim Paris'e, Wilder ile üçüncü maçımdan sonra emeklilik için söz verdim. Daha sonra Wembley'de maç teklifi aldım ve buraya gelmeyi taraftarlara borçlu olduğumu düşündüm. Artık her şey bitti, sözümün eri olmak zorundayım." diye konuştu.