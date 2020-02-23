23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.
ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da yapılan maçta WBC şampiyonu Wilder ile eski Dünya Boks Birliği (WBA),Dünya Boks Organizasyonu (WBO),Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet boks şampiyonu Fury karşı karşıya geldi.
Son yılların en heyecanlı boks mücadelelerinden birisine sahne olan maçta rakibine büyük üstünlük kuran 31 yaşındaki Fury, Wilder'i 7. rauntta nakavtla yenerek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.
İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergiledi ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.
41'i nakavtla olmak üzere 42 maçını kazanan 34 yaşındaki Wilder, kariyerinin ilk yenilgisini alırken, Fury ise 21'i nakavtla 30 karşılaşmadan galip ayrıldı.
ÜÇÜNCÜ MAÇ OLASILIĞI VAR
İki boksörün, rövanşın ardından bir kez daha karşılaşma olasılığı bulunuyor.
Rövanş maçı kontratının içeriğine ilişkin İngiliz basınına bilgiler veren Fury'nin menajeri Frank Warren, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir. Yenen boksör de bu talebi kabul etmek zorunda." ifadelerini kullandı.
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