Tyra Banks, 19 yıl sonra ünlü podyum gösterisine dönüyor
Bir zamanların en ünlü süper modellerinden Tyra Banks, 50 yaşında ünlü iç çamaşırı podyum gösterisinde yer almaya hazırlanıyor
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En ünlü podyum gösterisi Victoria's Secret'ın bir zamanlar önde gelen modellerinden olan Tyra Banks, podyuma dönüyor.
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Şimdilerde 'America's Next Top Model' programının sunuculuğunu üstlenen Tyra Banks, 15 Ekim'de New York'ta gerçekleştirilecek olan iç çamaşırı defilesi için podyumda yürüyecek.
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50 yaşındaki Tyra Banks, 19 yıl sonra yeniden Victoria's Secret'ın gösterisine döneceği haberini, ünlü model Gigi Hadid ile birlikte çektiği bir kliple duyurdu.
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Tyra Banks, 2005'te son defilesine çıktığı iç çamaşırı gösterisinde tam 9 kez podyuma çıktı. Gigi Hadid ise 3 gösteride yer aldı.
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1995'te başlayan ünlü podyum gösterisi, iç çamaşırı markasının ürün ve modellerinin yeterince kapsayıcı olmadığı yönündeki eleştirilerin ardından 2019'da iptal edilmişti.
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Ancak marka yenilendi ve Eylül 2023'te, daha çeşitli giysiler giyen, çeşitliliği temsil eden kadınların yer aldığı, yeniden tasarlanmış bir özel bölümle geri döndü.
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