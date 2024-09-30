TYP personel alımı kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı: MEB temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı?
Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 30 bin temizlik personeli alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvuru sürecinin ardından gözler TYP personel alımı kura sonuçlarına çevrilmişti. Kura çekimi noter huzurunda canlı yayında çekildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından il il TYP personel alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi açıklık kazanmış oldu. İşte TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
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Milli Eğitim Bakanlığı 30 bin temizlik personeli alımına ilişkin TYP kura sonuçları açıklandı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, MEB temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte TYP personel alımı kura sonuçları...
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TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
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KÜTAHYA
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü "2024-2025 TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) TEMİZLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI" başlıklı duyuruyla TYP kapsamındaki işe alımlara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "30.09.2024 Pazartesi günü kurada ismi çıkanların Müdürlüğümüz Beylerbeyi Konferans Salonu'na istenen evrakları ile gelmeleri gerekmektedir. Toplum Yararına Programlar (TYP) Kura Sonuçları için tıklayınız." denildi.
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BURSA
Bursa Yıldırım İlçe Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, İlçemiz okullarında istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 27.09.2024 Cuma günü saat 10:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.
Asıl ve yedek listeler için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz." denildi.
TYP Temizlik Görevlileri Asıl Liste için tıklayınız.
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BURDUR
Burdur İl Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Kurada ismi çıkan katılımcılar 30.09.2024 Pazartesi günü evraklarını Burdur il Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ederek iş başı yapacak olup bu tarihten sonra getirilen evraklar değerlendirilmeyecektir.
Kurada ismi çıkmayanlar yedek olarak değerlendirilecek olup 01.10.2024 tarihinden itibaren boş olan okullara yerleştirilecektir. "
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KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Dulkadiroğulları İlçe Müdürlüğü tarafındna yapılan açıklamada; "Belirtilen süre içerisinde TYP sözleşmesi gereği istenen başlama evraklarını teslim etmeyen personel hak kaybına uğrayacaktır. Yerine İŞKUR il Müdürlüğünden yedek personel talebi yapılacaktır."
TYP TEMİZLİK PERSONELİ NOTER SONUÇ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
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TRABZON
Traboz İl Milli Eğitim Müdürlüğü "İŞKUR TYP 27.09.2024 TARİHLİ İLÇE BAZLI KURA SONUCU" başlıklı duyuruyla TYP kapsamındaki işe alımlara ilişkin açıklamada bulundu.
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ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI 2024
Elazığ Valiliği tarafından TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı. Aşağıdaki ekrandan TYP kura çekimi sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!
Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde sosyal medya mecraları başta olmak üzere yazılı ve görsel basının gündeminde yer tutan "okullarda temizlik hizmetleri" konusunda açıklama yaptı.
Bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin, MEB tarafından yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Okullardaki temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde, hâlihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunmaktadır. İstihdama katılımı artırmak amacıyla bu yıl başlatılan 'İşgücü Uyum Programı' kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrılmış ancak bahse konu programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması nedeniyle gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşanmıştır. Söz konusu İUP programı kapsamında hâlihazırda 63 bin 777 personel görev yapmaktadır. Tedbir olarak ayrıca Bakanlığımızın girişimleri sonucunda "Toplum Yararına Program (TYP)" kapsamında 30 bin kontenjan daha tahsis edilmiştir ve bu personel bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başlamıştır.
Sonuç olarak 60 bin 487 okulumuzda şu anda;
49 bin 578'si kadrolu,
30 bini Toplum Yararına Program (TYP)
63 bin 777 İşgücü Uyum Programı (İUP)
kapsamında olmak üzere toplam 143 bin 355 temizlik personeli görev yapmaktadır. Diğer yandan İşgücü Uyum Programı çerçevesinde Bakanlığımıza tahsis edilen 120 bin kontenjanın tamamlanması süreci de halen devam etmektedir."
TEMİZLİK PERSONELİ SAYISI 143 BİN 355'E ÇIKARILDI
Böylece okullarda görevli temizlik personeli sayısının önceki yıllara göre artırılarak 110 binden 143 bin 355'e çıkarıldığının kaydedildiği açıklamada, "Yine bu bağlamda okullarımızın temizlik şartlarının uygunluğunu değerlendirmek üzere Bakanlığımız ve TSE tarafından yapılan eğitimlerle yetkilendirilen, hâlen sahadaki yaklaşık 8.000 "Okulum Temiz Tetkik Görevlileri" tarafından okullarımızın temizlik ve hijyen şartları bizzat yerinde tetkik edilmektedir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlığının korunması, her zaman öncellikli amaç ve görevlerimiz arasındadır.
Bakanlık olarak başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla hukuki sınırlar içinde karşılıklı çalışmayı önemsiyoruz. Ancak bu tavrın siyasi şov malzemesi yapılması şüphesiz etik değildir.
Herhangi bir protokol olmaksızın ve gerekli tedbirler alınmaksızın atılacak adımlar kamu hukuku açısından da yanlıştır. 2.217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda sadece bir gün temizlik yapıp "ildeki bütün okulların temizliği her gün yapılıyor" görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır.
Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde "okullarda temizlik sorunu varmış gibi" gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır.
Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca "samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon" olarak değerlendirilmektedir.
İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir" ifadelerine yer verildi.
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