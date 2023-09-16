Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem TYP kura sonuçları 2023: 16 Eylül 2023 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? TYP kura sonucu sorgulama ekranı!

        TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılacak işçi alımları için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura sonuçları açıklanmaya başlandı. Peki, MEB ile TYP kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte TYP 2023 kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesi ile sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 19:21 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İŞKUR tarafından düzenlenen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına oldukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyorlar. TYP temizlik personel alımı kura sonuçları Elazığ, Ordu, Bursa, Samsun, Van ve daha birçok ilimizde netlik kazandı. İşte il il TYP kura sonuçları ile ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          İŞKUR TYP SONUÇLARI SORGULAMA

          Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

          Örneğin; Ordu kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi içerisinde yayımlandı.

          ORDU TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BURSA

          Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 09:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.

          BURSA TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ADIYAMAN

          Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde yapılan kura çekimi sonuçlandı.

          ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          VAN

          2023 Yılı TYP Kapsamında Alınacak İş-Kur Personeli Noter Kura Sonuçları açıklandı.

          VAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          UŞAK

          İş-kur üzerinden TYP kapsamında çalışacaklar için Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yer alan listeye tıklayabilirsiniz.

          Listede yer alan isimlerin 05.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle beraber Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

          UŞAK TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          AFYONKARAHİSAR

          Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kura çekimi oluşan asil ve yedek Listeleri 1 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.

          AFYONKARAHİSAR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ELAZIĞ

          TYP Temizlik Merkez ve İlçe Noter Kura Sonuçları Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklandı.

          ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          SAMSUN

          TYP kapsamında İl Müdürlüğümüzde istihdam edilecek personellerin belirlenmesi için 04.09.2023 tarihinde Samsun 1. Noterliği tarafından Atakum Gençlik Merkezinde kura çekimi yapılmış olup, kura sonucu kazanan kişiler ekteki listede yer almaktadır.

          SAMSUN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

          Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa