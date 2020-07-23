Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da

Geride kalan sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transferde vites yükseltti. Genç isimleri, tecrübeli oyuncularla buluşturarak dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Türk Telekom, önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Bu doğrultuda, Muhammed Baygül’ün sözleşmesini uzatan Başkent temsilcisi, Galatasaray’dan Can Korkmaz’ı, Beşiktaş’tan Samet Geyik’i ve Afyon Belediyespor’dan Erdi Gülaslan’ı transfer etti. Dördüncü transferini, geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi şampiyonu Baskonia’da geçiren Micheal Eric’i alarak gerçekleştiren Türk Telekom, transferde rotasını NBA tecrübesi olan oyunculara çevirdi. Bu doğrultuda oyun kurucu bölgesi için de Tyler Ennis ile anlaşan başken ekibi, forvet pozisyonu için de Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

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