Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerBasketbol

Tyler Ennis ve Sam Dekker, Türk Telekom'da

Türk Telekom, NBA patentli oyuncu kurucu Tyler Ennis ve forvet Sam Dekker ile sözleşme imzaladı

23.07.2020 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Tyler Ennis ve Sam Dekker

Geride kalan sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transferde vites yükseltti. Genç isimleri, tecrübeli oyuncularla buluşturarak dinamik bir kadro kurmayı hedefleyen Türk Telekom, önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Bu doğrultuda, Muhammed Baygül’ün sözleşmesini uzatan Başkent temsilcisi, Galatasaray’dan Can Korkmaz’ı, Beşiktaş’tan Samet Geyik’i ve Afyon Belediyespor’dan Erdi Gülaslan’ı transfer etti. Dördüncü transferini, geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi şampiyonu Baskonia’da geçiren Micheal Eric’i alarak gerçekleştiren Türk Telekom, transferde rotasını NBA tecrübesi olan oyunculara çevirdi. Bu doğrultuda oyun kurucu bölgesi için de Tyler Ennis ile anlaşan başken ekibi, forvet pozisyonu için de Sam Dekker ile sözleşme imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü oyuncuya benzetilince... Tüm vücudunu paylaşıp açıkladı
Ünlü oyuncuya benzetilince... Tüm vücudunu paylaşıp açıkladı
64 yıldır saçına makas değmedi
64 yıldır saçına makas değmedi
Kim Kardashian'dan eşi ile ilgili bomba itiraf
Kim Kardashian'dan eşi ile ilgili bomba itiraf
Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım!
Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım!
Hititlerin başkenti Hattuşa'da 114'üncü kazı sezonu başladı
Hititlerin başkenti Hattuşa'da 114'üncü kazı sezonu başladı
"Turizmin başkenti"nde "güvenli otel" sayısı 301'e ulaştı
Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı
Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı
Libya'da sivil yerleşimlerden temizlenen 10 ton patlayıcı imha edildi
Libya'da sivil yerleşimlerden temizlenen 10 ton patlayıcı imha edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X