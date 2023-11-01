Tyler Christopher hayatını kaybetti

ABD'li aktör Tyler Christopher, 50 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Christopher'ın ölümünü 'General Hospital' dizisindeki rol arkadaşı Maurice Benard duyurdu.

Maurice Benard, "Tyler Christopher'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tyler bu sabah San Diego'daki dairesinde geçirdiği kardiyak (kalp krizi) sonrasında hayatını kaybetti. Tyler, oynadığı her sahnede ekranı aydınlatan ve oyunculuğuyla sadık hayranlarına keyif veren gerçekten yetenekli bir kişiydi. Onu tanıyan herkes için tatlı bir ruh ve harika bir arkadaştı. Depresyon ve alkolle mücadelesinden açıkça bahseden daha iyi bir akıl sağlığı ve madde kullanımı tedavisinin savunucusuydu. Değerli arkadaşımızı kaybetmenin ötesinde bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.