01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, başka opsiyonları olduğu halde siyah-beyazlı takımda oynamayı seçtiğini belirtti.
Boyd, Beşiktaş dergisinin ağustos sayısına verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüpten teklif almanın çok heyecan verici olduğunu aktardı.
Beşiktaş'ı tercih ettiği için çok mutluluk duyduğunu ve başarılı olacağına inandığını vurgulayan ABD'li futbolcu, "Beşiktaş benim için çok büyük bir fırsattı. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Üç-dört yaşımdan itibaren futbol tutkum çok büyüktü. Her gün, saatlerce futbol oynuyordum. Evet, Amerika'da ve Yeni Zelanda'da çok popüler bir spor olmamasına rağmen, futbol aşkımdan dolayı bu günlere geldim. Bu aşkı tek başıma büyüttüm." ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu, Beşiktaş için şampiyonluğun tek hedef olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Beklentilerin farkındayım. Ben de bu beklentilere göre takım için elimden gelen her şeyi vereceğim. Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bu beklentiye karşılık verebiliriz. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum ve bence çabuk bir şekilde, kısa zamanda ritmi yakalayacağım. Yapmanız gereken şey takımınıza güvenmek, kendi oyun planımıza, felsefemize odaklanmak ve oyunu bu şekilde lig boyunca yürütebilmek. En önemlisi de biz zaten oyuncular, teknik kadro olarak bunu yapabilecek potansiyele sahibiz ve yapabileceğimizi de göstereceğiz."
Tyler Boyd, Beşiktaş'a gelmeden önce siyah-beyazlı taraftarlarla aralarında bir bağ oluştuğunu belirtti.
Beşiktaş'a gelmeden önce taraftarlardan çok fazla mesaj aldığını aktaran Boyd, siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını da ifade etti.
Çok büyük bir kulübe geldiğinin farkında olduğunu da vurgulayan ABD'li oyuncu, "Vodafone Park'ın adını duymak bile heyecan verici. Ben oraya rakip olarak geldiğimde bile çok heyecanlanmıştım. Şimdi bir an evvel o stadyumda maça çıkmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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