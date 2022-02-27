Tyler Boyd siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken, Tyler Boyd ilk golünü attı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında takımının ikinci golünü atan Amerikalı futbolcu, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında ilk golü atan Gedson Fernandes de ligdeki ilk golünü atmıştı.