Twitter yatırımcıları Elon Musk'a dava açtı

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Twitter yatırımcıları, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını askıya alan
Elon Musk ve Twitter'a dava açtı.
Davada, Musk'ın California şirket yasalarını birkaç yoldan ihlal ettiği iddia ediliyor.
Musk, yanlış beyanlar ve piyasa manipülasyonu ile Twitter'ın San Fransisco'daki ana merkezinde kaos yaratması nedeniyle "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor.
Musk şirketi satın almak üzere hisse başına 54,20 dolar teklif etmişti. Ancak Musk'ın askıya alma kararının ardından Twitter hisseleri yaklaşık yüzde 27 oranında düştü.
Davada ayrıca Musk'ın Twitter'daki hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı geciktirerek finansal olarak fayda sağladığı da belirtiliyor.
Ayrıca 95 milyondan fazla takipçisi olan Musk tarafından yapılan birkaç paylaşımın da "yanıltıcı" olduğunu iddia ediliyor.
Bunların arasında Musk'ın sahte hesapların sayısıyla ilgili şüphelerini ifade ettiği ve satış anlaşmasını askıya aldığını ilan ettiği tweet'i de var.
Davada, 13 Mayıs tarihinde attığı tweet'i hakkında Musk'ın, "sahte hesaplardan haberdar olması nedeniyle Twitter hisseleri için piyasayı manipüle etme çabası içinde olduğu" da ifade edildi.
Twitter yatırımcılarını temsil eden avukat Frank Bottini, BBC'ye yaptığı açıklamada davanın Musk'ın fiyat için müzakere etmek üzere şirketi kötülemeye devam etmesi nedeniyle açıldığını söyledi.
Bottini, "San Francisco'da açtığımız dava, Musk'ı kanunlara aykırı davranışından sorumlu tutmayı amaçlıyor" dedi.
Birçok analist, Musk'ın bu yolla satın alma fiyatını düşürmeyi ya da anlaşmadan çekilmeyi planladığını düşünüyor.
Musk, Twitter'daki sahte ve bot hesapların sayısından endişe duyduğuna dair paylaşımlar yaptı.
Ayrıca Musk, Twitter'ı satın almak üzere kararlaştırılan 44 milyar dolarlık fiyattan daha azını ödemeye çalışabileceğini ima etti.
Bu ayın başında bir teknoloji konferansında konuşan Musk, daha düşük bir fiyatla anlaşma yapmanın "söz konusu olamayacağını" söyledi.
Hem Musk'ın avukatları hem de Tesla, BBC'nin Cuma günkü yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Twitter ise yorum yapmaktan kaçındı.
Twitter, bu ayın başında tüketici ve gelir operasyonlarından sorumlu iki üst düzey yöneticinin şirketten ayrıldığını doğruladı.
Şirket ayrıca "kritik roller" haricinde işe alımlarını da durdurdu.
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