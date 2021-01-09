Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanı'nın adıyla değiştirdi.

Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu.

Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı.

DAHA ÖNCE MACRON'UN HESABINI TAKLİT ETMİŞTİ

İsviçre ve Liechtenstein’daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis’te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti.

Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron’un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı.

Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Facebook da Trump'un hesabını barışçıl görev teslimi olana dek askıya aldığını duyurmuştu.