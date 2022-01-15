İran lideri Hamaney'in resmi internet sitesine ait "khameneisite" adlı Twitter hesabı, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast emrini veren eski ABD Başkanı Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren bir animasyonu paylaşmasının ardından askıya alındı.
Hesabı tıklayanlar, "Hesap askıya alındı. Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaşıyor.
Twitter platformu üzerinde birçok dilde hesabı bulunan Hamaney'in diğer hesapları ise kapatılmadı.
İran liderine ait resmi internet sitesinde ve siteye ait sosyal medya hesaplarında, Süleymani'ye suikast emrini veren Trump'a suikast düzenlendiğini gösteren "İntikam Kesindir" mesajıyla bir animasyon yayınlanmıştı.
Hamaney'in internet sitesine ait "khamenei_site" adlı Twitter hesabı da geçen sene Trump'a suikast imasında bulunan bir paylaşımı nedeniyle kapatılmıştı.
KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.
Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.
Bunun üzerine İran 8 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.
İran lideri Ayetullah Hamaney başta olmak üzere İranlı sivil ve askeri yetkililer, Süleymani'nin intikamını "uygun bir zamanda" alacaklarını söylüyor.
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