Twitter'dan Taliban Sözcüsünün hesabına kısıtlama

Sosyal medya platformları Twitter ve Facebook'un Taliban yetkililerinin hesaplarını kısıtlamaya başladığı fark edildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurmuştu. Trump'ın avukatları yazdıkları dilekçede Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığını, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap göstermişti.