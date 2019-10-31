31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Twitter bundan sonra artık siyasi reklam almayacağını duyurdu. Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey tarafından açıklanan bu kararın platform üzerindeki reklam kanallarını kullanarak, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye odaklanan şirketin yeni politikası kapsamında alındığı belirtildi.
Twitter'ın bu kararının 22 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacağını söyleyen Dorsey, mevcut reklamverenlere bu değişikliğin yürürlüğe girmesi için bir bildirim süresi sağlamak adına bu süreyi tanıdıklarını ifade etti.
Jack Dorsey, konuyla ilgili olarak paylaştığı tweet’lerde özetle şu ifadeleri kullandı:
“Twitter'daki tüm siyasi reklamları küresel olarak durdurma kararı aldık. Siyasi mesaj alanının kazanılması gerektiğine inanıyoruz, satın alınmamalı. Neden? Çünkü erişim için ödeme yapmak insanlar üzerinde son derece optimize edilmiş ve hedefli siyasi mesajlar verme alanı yaratıyor. Bu alanın parayla tehlikeye atılmaması gerektiğine inanıyoruz. İnternet reklamcılığı inanılmaz derecede güçlü ve ticari reklamverenler için çok etkili olsa da, bu güç siyasete önemli riskler getiriyor, bu milyonlarca oyu etkilemek için kullanılabilir.
İnternet siyasi reklamlar açısından, mesajlaşma, mikro hedefleme, kontrolsüz yanıltıcı bilgi ve derin sahte makine öğrenimi tabanlı optimizasyon gibi tamamen yeni sorunlar sunuyor. Bu zorluklar sadece siyasi reklamları değil, ‘TÜM’ internet iletişimini de etkileyecektir."
'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİSİ YOK'
Twitter'ın kurucusu tweet'lerinde şu görüşleri dile getirdi:
"Çok daha büyük bir politik reklam ekosisteminin küçük bir parçası olduğumuzun farkındayız. Bazıları bugünkü eylemlerimizin iktidardakilerin lehine olabileceğini iddia edebilir. Ama birçok toplumsal hareketin herhangi bir siyasi reklam olmadan büyük boyuta ulaştığına şahit olduk. Bunun büyüyeceğine inanıyorum.
Son bir not. Bunun ifade özgürlüğüyle ilgisi yok. Bu erişim için ödeme yapmakla ilgili. Ve bugünün demokratik altyapısı, siyasi söylemin erişimini artırmak için ödeme yapmaya henüz hazır değil.”
Son yıllarda dünya genelindeki birçok ülkede, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları, siyasilerin yanlış/yanıltıcı reklamlarını yaymakla ve bu yöntemle seçim sonuçlarını manipüle etmekle eleştiriliyordu."
HİSSELERİ DÜŞTÜ
Twitter CEO'su Jack Dorsey'in bu açıklamalarının ardından, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Twitter hisseleri yüzde 1.8 değer kaybetti.
Yatırımcıların alınan bu kararın etkisiyle Twitter'ın gelirlerinde düşüş olacağı beklentisi artınca, sosyal ağın piyasa değeri de 23.1 milyar dolardan yaklaşık 500 milyon dolarlık kayıpla 22.6 milyar dolara geriledi.
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