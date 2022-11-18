TEPKİLER BÜYÜYOR!

The Verge’a konuşan eski Twitter çalışanı “Yapılan istifaların ölçeği göz önüne alındığında platformun yakında dağılmaya başlaması bekleniyor.

Ayrıca çalışanlar ve burayı bugünlere getiren tüm insanlar gidiyor gibi geliyor. Kalan insanlar ne kadar direnseler de Twitter'ın buradan kurtulması son derece zor olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.