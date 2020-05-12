Twitter, kullancıları tartışmalı Kovid-19 paylaşımları konusunda uyaracak

Yeni kurallar çerçevesinde sosyal paylaşım ağının, hangi twitlerin etiketleneceğine karar vereceği ve paylaşımlar zararlı ise saf dışı bırakılacağı belirtildi.
Siyasetçilerin paylaşımlarının da 40 dilde yapılacak etiketleme sistemine tabi tutulacağı, bazı tartışmalı twitlerin, altında kullanıcıları Kovid-19 hakkında ek bilgi içeren bir linke yönlendiren etiketle ağda kalmayı sürdüreceği kaydedildi.
Bazı paylaşımlar da "Bu twitte paylaşılan içerik kısmen ya da tamamen, kamu sağlığı uzmanlarının rehberliğiyle çelişiyor." ifadesinin yer alacağı bir uyarı etiketiyle kapatılabilecek.
Twitter'ın küresel kamu politikası stratejisti Nick Pickles, şirketin, sitedeki paylaşımları doğrudan hatalı olarak nitelendirmeyeceğini, uyarı etiketlerinin, kullanıcıları düzenlenmiş twitlere, kamu sağlığı sitelerine veya haberlere yönlendirebileceğini söyledi.
Pickles, "İnsanlar onlar için neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermemizi istemiyor, ancak içerik sağlama konusunda daha güçlü rol oynanmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.
Twitter'de bugünden itibaren görülmeye başlanacak etiketler, geçmiş paylaşımlara da uygulanabilecek.
Sosyal medya şirketi Facebook da nisan ayında platform üzerinden Kovid-19 ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulunan kullanıcılara uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağını açıklamıştı.
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