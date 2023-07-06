Twitter'ın yeni rakibi Threads erişime açıldı! Üye sayısı 10 milyonu geçti!
Meta'nın yeni uygulaması Threads, Twitter'a rakip olarak geliştirildi. Threads erişime yeni açıldı ve kullanıcılardan büyük rağbet görüyor. Uygulama 10 milyondan fazla indirildi.
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Meta Twitter'a rakip olarak, Threads uygulmasını piyasaya sürdü. Instagram'la otomatik olarak eşleşen uygulama yine Instagram üzerinden Tweet atmanızı sağlıyor.
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Google Play ve App Store'da ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, 100 ülkede aynı anda kullanıma sunuldu. Threads, henüz Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açılmadı. Uygulamanın kullanıcı sayısı ise giderek artıyor 10 milyondan fazla indirildi.
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Platformda karakter sınırı 500, Twitter'da bu sayı çoğu kullanıcı için hala 280. Threads'i ilk paylaşan Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg "Bir milyardan fazla insanı barındıran bir kamusal sohbet uygulamasının olması gerektiğini düşünüyorum. Twitter bu şansa sahipti ama batırdılar. Umarım biz yapacağız" dedi.
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THREADS ÖZELLİKLERİ NELER?
Threads'te Twitterda olduğu gibi yazılı metinler yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar eklenebiliyor. Uygulamanın ana ekranında, takip edilen kişilerin paylaştığı mesajlar görünüyor.
Kullanıcılar paylaşılan mesajlara yanıt verebiliyor, kısıtlayabiliyor veya hizli tutabiliyor.
Musk ve Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg geçtiğimiz ay kafes dövüşü üzerine sözleşse de Twitter bu sefer ağır bir darbe almış durumda.
Kaynak: BBC