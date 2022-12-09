Twitter'ın işten çıkardığı temizlik görevlileri 'Tazminat alamadık, işimizi robotların yapacağı söylendi' diyor

James Clayton ve Ben Derico | BBC News, San Francisco

BBC Julio Alvarado, Twitter çalışanlarının artık endişeyle yaşadığını söylüyor

Twitter’ın San Francisco’daki merkezinde çalışan temizlik görevlileri BBC’ye, tazminatsız işten çıkarıldıklarını aktardı. Bu temizlik görevlilerinden biri, “Elon Musk’ın ekibi bize, işlerimizi bundan sonra robotların yapacağını söyledi” dedi.

California Eyalet Senatosu üyelerinden Scott Wiener, Musk’ın işçilerine değer vermediğini söyledi.

Wiener, “Kısa vadede Elon Musk’ın temizlikçilere insan gibi davrandığını görmek isterim. Onları Noel öncesinde işten atma fikrinden vazgeçip tekrar istihdam etmeli” dedi.

San Francisco Başavcısı David Chiu da Elon Musk’ın yasaları ihlal ettiğine dair suçlamaları incelediğini belirterek “Musk’ın sicili, emekçileri koruyan yasaları deldiği örneklerle dolu” diye konuştu:

“Hiç şaşırmadım. İşçilerin sorunlarını anlıyorum. Bu meseleyi daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.”

Twitter ise BBC’nin sorularına yanıt vermedi.

BBC Juana Laura Chevo Ramirez, işten çıkarıldıktan sonra diyabet ilacını alacak para bulamayabileceğini söylüyor

BBC, Pazartesi günü Twitter’dan çıkarıldığını söyleyen dört temizlik görevlisiyle konuştu.

4 yıl şirkette çalışan Adrianna Villarreal, Noel’de ailesine yemek yapacak parasının olmayabileceğini anlattı:

“Ailelerimiz ve çocuklarımız için üzücü bir durum.”

Temizlik görevlilerine geçen hafta işlerinin tehdit altında olduğu söylenmişti.

Temizlik İşçileri Sendikası Başkanı Olga Miranda, Pazartesi günü durumu protesto etmek için işçilerin greve gittiğini, bunun ardından da işçilerin sözleşmelerinin feshedildiğini aktardı:

“Bunu Noel’den 3 hafta önce yaptılar. Sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldığımızı düşünüyorum.”

BBC Adrianna Villarreal, Noel’de çocuklarına yemek alabilecek parası olmayabileceğini söylüyor

Julio Alvarado ise Twitter’da 10 yıldır sıcakkanlı şekilde çalıştığını fakat Ekim’de Musk’ın şirketi satın almasıyla birlikte işlerin değiştiğini anlattı:

“İnsanlar tasasız şekilde çalışıyordu, şimdi endişeliler.”

Alvarado, Musk’ın göreve başlamasının ardından temizlik yaparken başlarında güvenlik görevlisi durmaya başladığını da ekliyor.

Musk’ın ekibinden bir kişinin “Yakında zaten hepiniz işsiz kalacaksınız çünkü temizlikçilerin işlerini robotlar yapmaya başlayacak” dediğini de aktarıyor.

Bir yandan Meksika’daki ailesine para gönderen Alvaro, işsiz kalırsa faturaları ödeyemeyeceğinden endişeli:

“Kirayı ödeyecek param olmadığını söyleyebilirim. Sağlık sigortam da olmayacak. Ne yapacağımı bilmiyorum.”

Twitter’da beş yıldır çalışan Juana Laura Chavero Ramirez’iyse diyabet ilacını alamama ihtimali korkutuyor:

“Bu felaket bir durum. Gelirimizi bir anda kaybediyoruz.”

2018’den beri çalışan Adrianna Villarreal, Noel hediyesi de alamayacağını anlatıyor:

“Çocuklarımız bizden hediye bekleyecek. Ama masamıza bir tabak yemek bile koyamayabiliriz.”

San Francisco’da şu anda temizlik sektöründe çok az iş ilanı olduğu için başka yerlerde iş bulmaları da kolay değil.

Az sayıda temizlik görevlisi, San Francisco’daki Twitter binasının önündeki protestolarına Pazartesi’den beri devam ediyor.