Yaklaşık 13 yıldır aktif olarak hayatımızda büyük yer kaplayan Twitter, anlık haber akışındaki avantajının yanında içerik doğrulama konusunda yetersiz kalması nedeniyle çokça tepki çekti.

Tüm bu gelişmeler kullanıcıların Twitter’a olan bakış açısını da dönüştürdü ve milyonlarca kullanıcı, twitter hesabını nasıl kapatacağını merak etmeye başladı. Peki twitter hesabı nasıl kapatılır? Twitter'da kalıcı hesap silme işlemi nasıl yapılır?

TWITTER HESABI NASIL SİLİNİR?

Twitter hesabınızı geri dönmemek üzere kapatmak istiyorsanız aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımları izleyebilirsiniz.

- Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra ayarlar sekmesine tıklayın,

- Ayarlar-Hesap sekmesine tıklayın,

- En alttaki “Hesabımı devre dışı bırak” seçeneğine tıklayın ve hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın

- Hesabınız silinmiştir.

TWITTER HESABI KAÇ GÜNDE TAMAMEN SİLİNİR?

Twitter hesabınızı kapadıktan sonra, hesabınız 30 gün süreliğine geçici olarak kapatılır. Yani 30 gün içerisinde geri dönebilirsiniz.

Ancak bu süre dolduktan sonra, hesabınız tamamen silinir. Yaptığınız tüm paylaşım ve etkileşimler kaybolur.

Twitter hesabınızı kapatırsanız aynı kullanıcı adıyla geri dönüş yapamazsınız. Bu nedenle hesabınızı kapamadan önce Tweet arşivinizi Twitter’dan talep edebilirsiniz.

TWITTER KALICI HESAP SİLME LİNKİ

Eğer siz de Twitter hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız;

linkini kullanabilirsiniz.