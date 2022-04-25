Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor
Amerikan New York Times gazetesi, Twitter Yönetim Kurulu üyelerinin hafta sonu, şirketi satın almak için 43 milyar dolar teklif veren Elon Musk'la bir araya geldiğini yazdı. Reuters, New York Times ve Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak yayımladıkları haberlere göre, Musk'ın Perşembe günü düzenleyici kurumlara teklifinin finansmanıyla ilgili ayrıntıları sunmasından sonra, 11 kişilik Twitter Yönetim Kurulu olası bir anlaşmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.
Amerikan New York Times gazetesi, Twitter Yönetim Kurulu üyelerinin hafta sonu, şirketi satın almak için 43 milyar dolar teklif veren Elon Musk'la bir araya geldiğini yazdı. Reuters, New York Times ve Bloomberg'in adını açıklamadığı kaynaklara dayanarak yayımladıkları haberlere göre, Musk'ın Perşembe günü düzenleyici kurumlara teklifinin finansmanıyla ilgili ayrıntıları sunmasından sonra, 11 kişilik Twitter Yönetim Kurulu olası bir anlaşmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.
Twitter, Musk'ın teklifinin hemen ardından potansiyel bir hasmane devralmayı engellemek için "zehir hapı" stratejisi uygulayacağını açıklamıştı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk, Twitter'ı Morgan Stanley ve diğer finans kuruluşlarının kredi desteğiyle almayı planlıyor.
Twitter görüşmeyla ilgili açıklama yapmadı.
Musk, Twitter'ın yüzde 9 hissesine sahip
Twitter'ın yüzde 9 hissesine sahip olan Musk, başvuru dosyasında teklifi için 46,5 milyar dolarlık finansman paketine sahip olduğunu bildirdi.
Musk teklifini kendi hisselerinin yanı sıra Morgan Stanley ve diğer şirketlerinin desteğiyle finanse edeceğini belirtti.
Bazı hissedarların Musk'ın bu girişiminden sonra yönetim kuruluyla irtibata geçtiği ve olası bir anlaşma fırsatının kaçırılmaması tavsiyesinde bulunduğu belirtiliyor.
'Twitter Taht Oyunları'
Yatırım firması Wedbush Securities'in uzmanlarından Dan Ives, pek çok yatırımcının bu görüşmeleri, başka bir teklif veren olmazsa Musk'ın şirketi alma sürecinin başlangıcı olarak göreceğini söylüyor.
Ives, "Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın şirketi hasmane bir şekilde devralma girişimi Twitter Taht Oyunları'nda yönetim kurulunu köşeye sıkıştıracaktı" diyor.
Bu ayın başlarında Musk, şirketin yönetim kurulu üyeliğine girmeyi reddetmişti. Bu durum, Musk'ın daha fazla hisse satın almasını engelleyecekti. Elon Musk, 14 Nisan'da şirket için 43 milyar dolarlık teklif verdi.
Ertesi gün Twitter yönetim kurulu şirketi bir hasmane devralma girişimine karşı korumak için "zehir hapı" stratejisi uygulayacağını açıklamıştı. Bu strateji herhangi bir kişiyi yüzde 15'ten fazla hisse almaması için caydırmayı amaçlıyor. Şirket bu strateji çerçevesinde diğer yatırımcılara indirimli ilave hisse satıyor.
Hasmane devralma girişimi ise bir kişi ya da kurumun, hedef şirketi, yönetimin iradesine aykırı olarak ele geçirmeye çalışmasını tanımlamak için kullanılan bir terim.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Twitter, Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini değerlendiriyor/twitter-elon-musk-in-43-milyar-dolarlik-teklifini-degerlendiriyor-3419755
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!