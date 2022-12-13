Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Twitter, danışman kurulunu feshetti

Twitter´ın 2016´da kurulan ve danışman kurulu olarak görev yapan `Güven ve Güvenlik Konseyi´ dün akşam feshedildi. Açıklama, kurulun üyelerinden biri olan Alex Holmes tarafından yapıldı.

Giriş: 13.12.2022 - 14:16 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter, danışman kurulunu feshetti
DHA

Twitter´da nefret söylemi, çocuk istismarı, intihar ve diğer zararlı içerikleri ele almak için 2016 yılında oluşturduğu yaklaşık 100 sivil toplum, insan hakları gibi kuruluşların alanında uzman çalışanlarından oluşan ve bir danışma grubu olan Güven ve Güvenlik Konseyi dün akşam feshedildi.

Açıklamayı yapan konsey üyesi Alex Holmes "Uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba, konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı" ifadelerini kullandı.

Alex Holmes, Twitter Güven ve Güvenlik Konseyi üyeliğinin yanı sıra Bill Gates´in kurduğu Gates Vak´nın da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. Holmes yaptığı açıklamada "Twitter'ın Güven ve Güvenlik Konseyi, çok çeşitli internetin zararları ve güvenlik sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Twitter personeli tarafından danışıldığında uzun yıllar boyunca kişisel zamanlarını ayıran bir grup gönüllüydü. Hiçbir noktada bir yönetim organı veya karar alma organı değildi. Bu yüzden uzun bir ertelemeden sonra toplantının iptal edilmesi ve gruba konseyin dağıldığını bildiren bir e-posta gönderilmesi hayal kırıklığı yarattı" dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hollanda'da bir ilk! Belediye başkanı seçildi
Hollanda'da bir ilk! Belediye başkanı seçildi
Prens Harry abisi William'ı hedef aldı
Prens Harry abisi William'ı hedef aldı
ABD'nin başkentinde toplu taşıma kararı
ABD'nin başkentinde toplu taşıma kararı
Central Park Beşlisi'nin adı o girişte yaşayacak
Central Park Beşlisi'nin adı o girişte yaşayacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.