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ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya sitesi Twitter arasındaki gerilim devam ederken, Twitter'dan gerilimi artıracak bir hamle geldi.

Twitter, Trump'ın Minneapolis'te George Floyd isimli siyahi adamın polisler tarafından öldürülmesinin ardından başlayan olaylarla ilgili attığı tweeti sansürledi.

Trump bu sabah yaptığı paylaşımda, "Bazı serseriler George Floyd'un anısına saygısızlık ediyor. Şimdi Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun onun yanında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta kontrolü sağlayacağız. Ancak yağma başladığında, çatışma da başlar" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Trump'ın bu tweetini sansürleyerek üzerine "Bu tweet, şiddeti yüceltme hakkındaki Twitter kurallarını ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadelerini koydu.

Trump'ın sayfasında görünmeyen tweetin tamamına uyarının üzerine tıklayarak ulaşılabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Trump'ın postayla oy kullanma tartışmasıyla ilgili attığı tweetlere 'teyide muhtaç' uyarısı koymuş, bunun üzerine Trump sosyal medya şirketleri için yeni bir kararname yayınlamıştı. Trump, Twitter için 'Yasalara uygun olsa kapatırdım' ifadelerini kullanmıştı.

Dünya üzerinde Twitter'ı en aktif şekilde kullanan politikacılardan biri olan Donald Trump'ın 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.