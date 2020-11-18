Twitter'dan Biden itirafı: Yanlış yaptık

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili bazı iddiaları içeren haberlerin kısıtlanması konusunda yanlış hareket ettiklerini kabul etti.
ABD Senatosu Adalet Komitesinde yapılan oturuma katılan Dorsey ile Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, senatörlerin sorularını yanıtladı.
Ağırlıklı olarak 3 Kasım'da yapılan 59'uncu ABD Başkanlık seçimi sürecinde söz konusu iki sosyal paylaşım platformunun uygulamalarının ele alındığı oturumda Cumhuriyetçi senatörler, özellikle Dorsey'e "taraflı davrandığı" gerekçesiyle tepki gösterdi.
Jack Dorsey, seçimler öncesinde Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da yaptığı bir işle ilgili New York post gazetesinde yayımlanan haberlerin Twitter'da bloke edilmesinin yanlış olduğunu belirtti.
Twitter Üst Yöneticisi Dorsey, "Hunter Biden'la ilgili söz konusu habere konu olan materyalin hacklenmiş materyal olması sebebiyle 2018 yılındaki bir düzenlememize uygun olarak ilgili paylaşımların yayılması ilk etapta engellenmiştir. Daha sonraki incelememizde konuyla ilgili attığımız adımın yanlış olduğunu kabul ettik ve 24 saat içinde düzelttik." ifadesini kullandı.
İlgili düzenlemeyi güncelleyip New York Post gazetesine bildirimde bulunduklarını ve bloke edilen hesabın söz konusu paylaşımlar silinerek yeniden açılabileceğini ilettiklerini kaydeden Dorsey, gazetenin ise önce Twitter'ın blokaj kararını geri alması için hesabı açmama yönünde davrandığını ileri sürdü.
TED CRUZ'DAN DORSEY'E SERT ELEŞTİRİLER
Öte yandan, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Jack Dorsey'e, "Neden Twitter Cumhuriyetçi ve muhafazakar hesapları sustururken Demokrat hesaplara dokunmuyor?" sorusunu yöneltti.
Twitter'ın kasıtlı olarak Cumhuriyetçi hesapların üzerine gittiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına etiket konmasının siyasi bir tercih olduğunu savunan Cruz, "Twitter, seçimlerde hile olup olmadığını neye bakarak anlıyor ve bu yöndeki tüm açıklamalara hemen etiket koyuyor?" şeklinde konuştu.
Dorsey ile Zuckerberg, söz konusu platformların demokrasinin ve seçimlerin bütünlüklü bir şekilde işleyebilmesi noktasında çaba gösterdiklerini ve şirketlerinin sürekli güncellemeler yaparak daha hassas hareket etmeye çalıştığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına ilişkin iddialarının yer aldığı paylaşımlara etiket koyup kısıtlama getiren Twitter, Demokratlar lehine hareket etmekle suçlanıyor.
3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Biden, toplamda 306 delegeye ulaşarak ABD'nin yeni başkanı olmaya hak kazanmıştı. Trump ise özellikle posta yoluyla kullanılan oylarda bazı hileli işlemlerin yapıldığını ve seçimleri aslında kendisinin kazandığını iddia etmişti.
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