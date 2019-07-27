Twitter'daki 'retweet' butonunun mucidi: 'Dört yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir silahı verdik'

27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Twitter'da kullanıcıların gönderdiği mesajların yeniden paylaşılmasını sağlayan 'retweet' butonunu 10 yıl önce geliştiren yazılımcı Chris Wetherell, "Dört yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir silahı verdik" diyerek bu icadından pişman olduğunu söyledi.
ABD'deki Silikon Vadisi'nin gözde geliştiricilerinden Chris Wetherell, Buzfeed haber sitesine verdiği röportajında 2009 yılında Twitter için icat ettiği retweet butonu yüzünden sosyal medyanın 'bozulduğunu', buna bir çare bulunması gerektiğini belirtti.
Google'ın haberlerinin derlendiği Google Reader uygulaması için çalışırken dönemin Twitter CEO'su Evan Williams'ın davetiyle Twitter'a gelerek retweet butonun geliştiririlmesini sağlayan Wetherell, bu yüzden yalan ve sahte haberlerin çok hızlı yayıldığını ve Twitter'da linç kampanyalarının önünün alınamadığını düşünüyor.
Bugün henüz isminin açıklanmadığı yeni bir girişimin ortak kurucularından olan Wetherell, ilk başta bu özellik sayesinde toplumda çok iyi temsil edilmeyenlerin sesi olacaklarını düşünürken daha sonra retweet butonuyla insanların düşünmeden paylaşım yapmasının önünün açtıklarını anladığını aktarıyor.
Bu buton icat edilmeden önce başka mesajları paylaşmak için kopyala-yapıştır yapmanız gerekiyordu; genellikle de mesajın başına RT harfleri konuluyordu.
BuzzFeed'e konuşan Twitter CEO'su Jack Dorsey de retweet özelliğinin değiştirilebileceğini düşünenler arasında.
Dorsey, retweet dahil olmak üzere birçok konuda değişiklikler yapabileceklerini söylerken yorum eşliğinde retweet yapmanın mesajların dolaşıma girmeden önce üzerinde düşünülmesinde etkili olduğunu belirtiyor.
Buzfeed haberinde retweet butonunun tamamen kalkmasının çok gerçekçi olmayabileceği aktarılıyor.
Onun yerine Wetherell'ın önerisi, zarar veren mesajları çok sık paylaşan hesaplardan bu özelliğin kaldırılması.
ABD'deki MIT Üniversitesi'nde yanlış bilgilendirme üzerine çalışan David Rand'e göre ise çaren tweet'teki linke tıklamayanların retweet yapmasının engellenmesi olabilir.
Rand'a göre bu insanların yavaşlamasını ve paylaşmadan önce düşünmesini sağlayabilir.
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