Twitter'da paralı güvenlik dönemi!

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin sahibi konumundaki 'çılgın milyarder' olarak bilinen Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana birçok eleştirinin de merkezinde yer alıyor. Öncelikle doğrulanmış hesap 'Mavi Tik'i ücretli yapması ile gündeme gelen Musk, daha sonra birçok farklı uygulama ile de eleştiri odağı olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde uygulamada kendi tweetlerini ilk olarak kullanıcılara gösterecek bir altyapı hazırladığı gerekçesi ile çok konuşulan Elon Musk şimdi de ödeme yapmayan kullanıcılar için Twitter'dan iki faktörlü güvenlik doğrulamasını kaldıracağını açıkladı.

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR

Twitter, yalnızca premium Twitter Blue özelliğine abone olan hesapların kısa mesaj tabanlı 2FA kullanmasına izin vereceğini açıkladı. Farklı bir iki faktörlü kimlik doğrulama türüne geçmeyen Twitter kullanıcıları, bu özelliği 20 Mart'a kadar hesaplarından kaldırmak zorunda kalacaklar.

Bu, Twitter'ın giriş yapmak için telefonlarına bir kısa mesaj kodu göndermesine güvenen herkesin 2FA'larının kapatılacağı ve herkesin hesaplarına yalnızca bir şifre ile erişmesine izin vereceği anlamına geliyor. Kolayca tahmin edilebilir bir Twitter şifreniz varsa veya aynı şifreyi başka bir sitede veya hizmette kullanıyorsanız, şimdiden harekete geçerek bunu çok daha güvenli bir şifre ile değiştirmek sağlıklı olacaktır.

TAMAMEN 'DUYGUSAL'

Twitter her ne kadar, "insanları Twitter'da güvende ve emniyette tutmaya kararlıyız" açıklamasını yapsa da bu iki faktörlü doğrulamayı ortadan kaldırmak bir çok güvenlik açığını da beraberinde getirebilecek bir uygulama. Twitter'ı 44 milyar dolara saatın almasından bu yana Elon Musk'ın şirketinin finansal zorluklarla baş ettiği, ünlü sosyal medya platformunun eskiden olduğu kadar popüler olmadığı ve kazançları konusunda da zorluklar yaşadığı biliniyor. 2FA'yı kaldırmasına sebep olarak da finansal zorluklar gösteriliyor. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara her girişte SMS göndermenin maliyeti oldukça yüksek oluyor. Hal böyle olunca, yalnızca bu servis için ödeme yapan kullanıcılar bundan yararalanabilir hale geliyor.

MUSK'A KURUŞ ÖDEMEDEN DE GÜÇLÜ 2 FAKTÖRLÜ KORUMA!

Twitter bu uygulamayı ücretli hale getirirken, korsanlar tarafından kişinin telefon numarasının bulunması ile kolayca kötüye kullanılabileceğini de vurgulayan bir açıklama yaptı. Kısa mesajlı 2FA yerine çok daha güvenli ve kısa mesaj almak kadar hızlı iki faktörlü doğrulamalar kullanılabilir. Böylece Musk'ın bu uygulamasına para kaptırmadan da hesaplar güvende tutulabilir. Duo, Authy veya Google Authenticator gibi bir kimlik doğrulayıcı uygulama indirerek özel bir kod oluşturabilir, böylece hem hesabı güvende tutabilir hem de SMS'ten dahi daha güvenli bir çift faktörlü koruma oluşturulabilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO