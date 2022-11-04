Twitter'da gergin gün: Kaç kişinin işten çıkarılacağı açıklanacak, ofisler geçici olarak kapatıldı

Twitter, Cuma günü çalışanlarına gönderdiği elektronik postada işten çıkarmaların başlayacağını duyurdu. Elon Musk’ın şirketi satın almasının ardından çok sayıda çalışanın kovulacağına dair haberler yapılmıştı.
Bugün çalışanlarının hangilerinin görevlerine devam edip hangilerinin etmeyeceği belli olacak.
Sosyal medya şirketinin çalışanlarına gönderdiği elektronik postada ofislerin geçici olarak kapanacağı ve kartların çalışmayacağı belirtildi.
Bu uygulamaya gerekçe olarak, çalışanların, Twitter sistemlerinin ve müşteri verilerinin güvenliğinin korunması gösterildi.
Twitter, aynı e-mailde küresel çalışanların sayısının azaltılarak “zor bir süreçten geçileceğini” belirtti.
Bugün her çalışana “Twitter’daki Göreviniz” konu başlığıyla bir e-mail atılacak.
İşten çıkarılacak olan çalışanların kişisel e-mail adreslerine atılacak bildiride sonraki adımlar açıklanacak.
Twitter’da 8 bin kişinin işine son verilebileceği bildiriliyor.
BBC’ye konuşan kıdemli topluluk yöneticisi Simon Balmain, kovulduğunu düşündüğünü, çünkü iş bilgisayarına, Slack ve Gmail gibi iş iletişimini yönettiği programlara ulaşamadığını söyledi.
Balmain, “Bu işten çıkarmalar bütün teknoloji sektörünü etkileyecek. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz, gördüğümüz destek ve sevgi inanılmaz” dedi.
Stresli bekleyiş
Başka Twitter çalışanları ise stresli bir şekilde geleceklerine dair haberi beklediklerini dile getirdi.
Twitter’ın büyük bir işten çıkarmaya gideceğini duyuran ilk basın kurumlarından olan Bloomberg’in haberine göre kimi yöneticilerinden ekiplerinden kimleri kovabileceklerine dair bir liste yapması istendi.
ABD medyası bazı çalışanların Musk’ın şirketi devralmasının ardından uzun saatlerini ofiste geçirdiğini kaleme almıştı.
Elon Musk, aylarca süren hukuki sürecin ardından geçen hafta 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamıştı.
Yönetim kurulunu fesheden Musk, şirketin tek yöneticisi olmuştu.
Musk aynı zamanda Twitter'dan yaptığı açıklamada mavi tik almak için bundan sonra aylık 8 doların ödenmesi gerektiğini duyurdu.
Musk, tweetinde, "Twitter'ın mavi tiki olmayanlar için devrede olan lord ve köylü sistemi saçmalık. Güç insanlara geçmeli. Mavi tik için aylık 8 dolar ödenecek" dedi.
Yıllardır kâr etmeyen Twitter’ın 300 milyon olan aylık kullanıcı sayısı uzun zamandır artmıyor.
BBC’ye konuşan Twitter’ın eski küresel iletişim başkanı Brandon Borrman, bu sistemle Musk’ın Twitter’ı nasıl herkese eşit bir alan olarak sürdürebileceğinin bilinmediğini vurguladı.
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