Twitter'da Elon Musk ile neler değişebilir?

Zoe Kleinman | BBC Teknoloji Editörü

Getty Images

Aylar süren dramatik gelişmelerden sonra kimsenin tam olarak olacağından emin olamadığı şey oldu ve Elon Musk 44 milyar dolara Twitter'ı aldı.

Tabi ki büyük haberi Twitter'den kendisi duyurdu, profilini "Twitbaşı" olarak değiştirdi, ve "Kuş özgürlüğüne kavuştu" diye yazdı.

Twitter merkezinden henüz hiç bir resmi açıklama yapılmış değil, ama belki de açıklama yapacak kimse kalmadığındandır. Çünkü Musk şirketin CEO'su Parag Agrawal, baş muhasebecisi Ned Segal, ve hukuk ve politika müdürü Vijaya Gadde'yi derhal işten çıkardı. Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'un Linkedln hesabı, onun da artık şirketle ilişkisi kalmadığına işaret ediyor.

Peki Musk yönetimi altında Twitter'ı neler bekliyor olabilir?

'Dijital bir kent merkezi'

Musk Perşembe günü Twitter'a reklam vermek isteyebileceklere hitaben hiç de kendine özgü olmayan alçak gönüllü bir tonlamayla bir mesaj verdi.

Mesajında, Twitter'ı "insanlığa yardım etmek" istediği için satın aldığını ve medeniyetin bir 'dijital kent merkezi'ne sahip olmasını istediğini söyledi. Ama bunu başaramayabileceğini de kabul etti.

Musk'ın bizzat Twitter'a reklam verenlere hitaben bir mesaj yazması, en azından şimdilik şirketin reklamlar konusunda izlediği iş modelini sürdüreceğine işaret ediyor. Üstelik küresel krizin etkisiyle şirketler reklama ayırdıkları bütçeleri kısarken ve Google'a ait Alphabet ya da Facebook'un sahibi Meta gibi dev şirketler reklam kaybederken.

Twitter uzun zamandır sol ya da liberal eğilimli mesajlardan yana taraf olmakla eleştiriliyor ama bu suçlamaları hep reddediyordu. Musk da daha önce, Twitter'da daha çok sesin daha özgürce duyulması için denetimi hafifletmek gibi yüksek hedeflerden bahsetmişti.

Acaba bu sözüne sadık kalır ve platformdan atılmış, tartışmalı bazı kullanıcılarını, örneğin eski ABD başkanı Donald Trump ya da dostu Kanye West'i geri getirmeye çalışır mı?

Bunu yapacağını pek sanmıyorum. Musk şimdi Twitter hakkında daha sınırlı bir değişim vizyonu sunuyor. Platformun "güler yüzlü" olmasından, ulusal yasalara uymasından ve herkesin kafasına eseni söylediği bir yer haline gelmemesinden söz ediyor.

Kanye West Twitter'dan Yahudi düşmanlığı içeren mesajları, eski başkan Trump ise şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle süresiz olarak yasaklanmıştı.

Getty Images

Spam ve süper uygulama imaları

Musk sahte hesaplar ve istenmeyen paylaşımlara büyük öfke duyuyor ve bunların platformu çer-çöp ile doldurduğunu düşünüyor. Twitter daima bu iddiaları reddetti ve gerçekte bu sayıların çok yüksek olmadığını söyleyegeldi.

Musk şimdi bu tür hesaplara karşı büyük bir harekata girişebilir. Fakat bu da herkesin çok önemsediği takipçi sayılarını düşüreceği için sevimsiz bir ilk hamle olabilir.

Şimdiye kadarki açıklamalarıyla verdiği en önemli ipucu ise yeni şirketinin "her şey uygulaması X"in başlangıcı olacağıydı.

Bununla tam olarak ne demek istediğini hiçbir zaman ayrıntılandırmadı fakat birçok kişi Musk'ın Çin'deki WeChat gibi, sosyal medya, finansal faaliyetler, mesajlaşma, hatta yemek ısmarlama gibi günlük hayata dair her türlü işin yapılabildiği bir süper uygulamayı kastettiğini düşünüyor.

Batı dünyasında henüz bu tür bir uygulama yok ama Meta'nın WhatsApp ve Facebook Messenger uygulamalarının sessizce bir çok işlevi yerine getirecek şekilde dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Musk kripto para ve dünyanın en büyük kripto para piyasası Binance'e olan merakını gizlemiyor ve bu alana yatırım da yapıyor.

Twitter'da işletmelerin kripto para ile ödeme kabul edebilecekleri bir düzenleme yapıldığını görebilir mıyız?

Bu kripto meraklılarını çok sevindirecek, kripto parayı yasal düzenlemesi olmayan dolayısıyla da bir şeylerin ters gitmesi halinde büyük kayıplar yaşanabilecek riskli bir araç olarak görenleri dehşete düşürecektir.

Musk hakkında bildiklerimiz bize onun vizyon sahibi, istikrarsız, hırslı ve yaratıcı biri olduğunu söylüyor.

Bu bakımdan değişikliklerin birbirini izleyeceğini kesinlikle söyleyebiliriz ve bazı Twitter kullanıcıları bu liderlik değişimi yüzünden platformdan uzaklaşabileceklerini dile getirmeye başladılar bile.

Teknoloji yatırımcısı Peter Thiel "hayaller ve gerçekler" lafının yerleşmesinden çok önce "Uçan arabalar bekliyorduk, onun yerine 140 karakter verdiler" demişti.

Musk ile her ikisini de görebiliriz.