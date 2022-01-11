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Sosyal ağ Twitter, 2021 yılında da oyun yayıncıları, oyun medyası,, e-spor ligleri, takımlar, oyuncular ve yorumcular için buluşup, etkileşim yaratılan önemli mecralardan biri oldu.

Twitter, 2021'de platformunda oyun hakkında yıllık yüzde 14 artış ve 2017'ye göre 10 kattan fazla artışla 2.4 milyardan fazla (diğer bir deyişle günde ortalama 6.6 milyon) Tweet atıldığını duyurdu. 2021'in 4. çeyreği, Twitter'da şu ana kadarki en büyük oyun sohbeti gerçekleşen çeyrek olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın dört bir yanındaki oyun topluluğu ve ekosistemi, yüz yüze e-spor etkinliklerinin sahneye geri dönmesi, yayıncıların yeni oyunları çıkarması, NFT’lerin etkisini ve kapsamını artırması gibi gelişmelerin de getirdiği ivme Twitter'ın 2021'deki küresel oyun sohbeti sıralamalarına şu şekilde yansıdı:

En Çok Konuşulan Oyunlar:

Genshin Impact (@GenshinImpact) Apex Legends (@PlayApex) Ensemble Stars! (@ensemble_stars) Final Fantasy (@FinalFantasy) Fate/Grand Order (@fgoproject) Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing) Knives Out (@game_knives_out) Minecraft (@minecraft) Project Sekai (@pj_sekai) Fortnite (@fortnitegame)

En Çok Konuşulan E-spor Oyuncuları:

Mongraal (@Mongraal) Bugha (@bugha) Benjyfishy (@benjyfishy) Scump (@scump) Rekkles (@RekklesLoL) Nobru (@Nobru) FalleN (@FalleNCS) Mixwell (@Mixwell) TenZ (@TenZOfficial) s1mple (@s1mpleO)

En Çok Konuşulan E-spor Takımları:

LOUD esports (@LOUDgg) FaZe Clan (@fazeclan) paiN Gaming (@paiNGamingBR) G2 Esports (@G2esports) Fnatic (@fnatic) Furia (@FURIA) 100 Thieves (@100Thieves) DetonatioN Gaming (@team_detonation) T1 (@T1) Team Liquid (@TeamLiquid)

En Çok Görüntülenmeye Sahip E-spor Takımları

FaZe Clan (@FaZeClan) G2 Esports (@G2esports) 100 Thieves (@100Thieves) TSM FTX (@TSM) LOUD (@LOUDgg)

En Çok Yeni Takipçi Kazanan E-spor Takımları

LOUD.gg (@LOUDgg) FaZe Clan (@FaZeClan) Sentinels (@Sentinels) 100 Thieves (@100Thieves) G2 Esports (@G2sports)

Oyun Hakkında En Çok Tweetleyen Ülkeler :

Japonya ABD Güney Kore Tayland Brezilya Filipinler Endonezya İngiltere Fransa Hindistan

En Çok Konuşulan Oyun Etkinlikleri:

E3 2021 (@E3) The Game Awards (@TheGameAwards) Xbox Games Showcase (@Xbox) Gamescom 2021 (@Gamescom) Summer Game Fest 2021 (@SummerGameFest)

En Çok Konuşulan Oyun Kişilikleri:

Colon (@Colon56N) AuronPlay (@auronplay) Felipe Neto (@felipeneto) Ibai (@IbaiLlanos) Dream (@Dream) GeorgeNotFound (@GeorgeNotFound) Corpse Husband (@Corpse_Husband) Sapnap (@sapnap) BadBoyHalo (@BadBoyHalo) Junichi Kato (@unkochan1234567)

En Çok Konuşulan E-spor Ligleri:

CBLOL (@CBLOL) Call of Duty League (@CODLeague) VALORANT Champions Tour (@VALORANTEsports) Overwatch League (@OverwatchLeague) League of Legends Championship Series (@LCSOfficial)